Выяснилось, сыграет ли Салах против России

Сотрудник Ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар ответил на вопрос об участии Мохаммеда Салаха в матче против России.

Валид Эль-Аттар заявил, что футболист сможет принять участие в игре с Россией.

"Отсутствие Салаха на вчерашней тренировке - техническая ошибка. Он на сборах с командой и сможет принять участие в матче против сборной России", - сказал Эль-Аттар "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 28 мая, состоится товарищеский матч между сборными России и Египта. Встреча пройдет на "Каирском международном стадионе". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.