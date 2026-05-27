Футбольный агент жестко раскритиковал Карпина

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал работу тренера Валерия Карпина в московском «Динамо» главным провалом сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В 15 матчах под его руководством бело-голубые одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

«Я усилю своё мнение по поводу провала, потому что когда у Валерия Георгиевича берут интервью, он не считает, что он провалился. Вот это вообще можно ******. То есть весь мир, весь русский мир считает, что это провал, что играло «Динамо» плохо. Трансферы, которые он попросил, ну, вообще всё плохо. А когда ему задаёшь вопрос, он говорит: «Я считаю, это не провал». А я считаю, что это ещё больший провал, когда человек говорит, что это не провал. То есть для меня там X2, в квадрате провал», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».