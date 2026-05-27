Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о критике в адрес «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о критике в адрес «Краснодара».

«Быки» заняли 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 68 баллами. В финале Фонбет Кубка России «Краснодар» уступил «Спартаку» (1:1. пен. 3:4).

– Некоторые болельщики пишут, что «Краснодар» провел неудачный сезон, ведь команда проиграла и чемпионат, и Кубок.

– «Краснодар» прошел ровный сезон в четырнадцать-пятнадцать человек.

Болельщики, которые пишут, что сезон неудачный, – это туристы, которые никогда не работали. Они сидят на ветках и льют вот эту херню, всякую грязь на человека и на команду, которые пашут весь сезон. Они не знают, что такое ограничения в сезоне, что такое травмы. Они сидят и думают, что все плохие.

Что плохого, если бы Боселли или Ленини использовали хотя бы один шанс в предпоследней игре? Они бы стали чемпионами, а там было два дохлых момента.

Кубок «Краснодар» не проиграл. Я все понимаю прекрасно, они отдали Кубок «Спартаку». Но счет 1:1, игра равная, да, где-то «Спартак» был получше, посвежее, потому что играть четырнадцатью футболистами весь сезон невозможно. Поэтому я поддержу Мусаева.

Я, конечно, с Мостовым не согласен, но у него свои в голове тараканы. Он немного в другом мире живет, поэтому это его мнение, – сказал Тихонов в эфире шоу «Это футбол, брат!»