Аршавин остался недоволен игрой «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире шоу «Это футбол, брат!» признался, что ему не нравилась игра петербургского клуба в сезоне-2025/26.

«Потому что игра «Зенита», честно, мне в этом году не нравилась. <...> Результат великолепен. <...> Мне кажется, большой набор классных футболистов, которые так или иначе в отдельных матчах, в отдельных эпизодах решали судьбу матча», — заявил он.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.