«Лацио» расторг контракт с тренером и его штабом

Футбольный клуб «Лацио» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом.

Соответствующие документы надлежащим образом поданы в Серию А.

— Клуб подтверждает прекращение профессиональных отношений и выражает наилучшие пожелания специалисту и его коллегам в продолжении их профессиональной деятельности, — говорится в заявлении пресс‑службы.

Сарри возглавлял «Лацио» с июня 2025 года. Под его руководством 67‑летнего специалиста команда по итогам прошедшего сезона набрала 54 очка и финишировала на девятой строчке турнирной таблицы Серии А. В финале Кубка Италии римляне уступили «Интеру».

