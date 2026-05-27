В Индии демонтируют 21-метровую статую Месси

В Индии планируют демонтировать 21-метровую статую форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси по причине ненадёжности конструкции.

«Статуя легенды аргентинского футбола оказалась небезопасной. Мы заметили, что статуя раскачивается на ветру», — приводит слова депутата законодательного собрания штата Западная Бенгалия Шарадвата Мукерджи BBC.

После проведённой инспекции, конструкцию закрепили прочными тросами, а вокруг установили ограждения, чтобы ограничить доступ людей и транспорта. Власти рассматривают альтернативные места для установки статуи.

Месси в декабре 2025 года принял участие в открытии статуи. Футболист появился на видеоэкране и нажал кнопку на пульте дистанционного управления. Позднее Месси посетил четыре города Индии с визитом.