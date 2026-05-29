Альварес оценил влияние Месси на сборную Аргентины

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о нападающем американского «Интер Майами» 38-летнем соотечественнике Лионеле Месси.

— Это может быть последний чемпионат мира для Лионеля Месси. Что вы как команда думаете о том влиянии, которое он оказал на всех вас?

— Мы все прекрасно понимаем, что это вполне может быть последний чемпионат мира для Лео, учитывая его возраст, но в конечном итоге это его решение. Это, безусловно, будет особенный чемпионат мира, и я имею в виду не только нас, его товарищей по команде и аргентинский народ, но и всех, кто смотрит и следит за ним, учитывая, что он лучший игрок всех времён. Конечно, он оказал колоссальное влияние на весь мир, — приводит слова Альвареса официальный сайт ФИФА.