$71.3783.69

«Зенит» завершает трансфер Аугусто из «Трабзонспора» за 17-18 млн евро. Форвард хочет 2,5 млн евро и бонусы по контракту до 2031 года (Legalbet)

Sports.ruиещё 1

«Зенит» и «Трабзонспор» завершают сделку по переходу Фелипе Аугусто, сообщает Legalbet.

«Зенит» завершает трансфер игрока из «Трабзонспора»
© Sports.ru

22-летний форвард близок к подписанию контракта с петербургским клубом до 2031 года. Сумма трансфера оценивается в 17-18 млн евро.

Бразилец рассчитывает получать около 3 млн евро в год: фиксированная часть зарплаты должна составить 2,5 млн евро, остальное – бонусы. «Зенит» пытается снизить требования игрока.

Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции. Подробная статистика выступлений второго бомбардира «Трабзонспора» доступна здесь.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости