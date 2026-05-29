«Зенит» завершает трансфер игрока из «Трабзонспора»

«Зенит» завершает трансфер Аугусто из «Трабзонспора» за 17-18 млн евро. Форвард хочет 2,5 млн евро и бонусы по контракту до 2031 года (Legalbet)
«Зенит» и «Трабзонспор» завершают сделку по переходу Фелипе Аугусто, сообщает Legalbet.
22-летний форвард близок к подписанию контракта с петербургским клубом до 2031 года. Сумма трансфера оценивается в 17-18 млн евро.
Бразилец рассчитывает получать около 3 млн евро в год: фиксированная часть зарплаты должна составить 2,5 млн евро, остальное – бонусы. «Зенит» пытается снизить требования игрока.
Фелипе Аугусто забил 13 голов в 32 матчах чемпионата Турции. Подробная статистика выступлений второго бомбардира «Трабзонспора» доступна здесь.
