Головин пропустит матчи сборной России из-за перелома пальца

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сыграет за сборную России в ближайших товарищеских матчах из-за перелома пальца. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

28 мая сборная России в Каире встретится с командой Египта.

"У Головина перелом пальца, поэтому последнюю игру не играл за "Монако". Минимум месяц не играть, без нагрузок вообще. У Константина Тюкавина небольшие боли, так скажем, в оперированном колене, поэтому тоже пока на паузу. Остался в Москве, надеемся, что к следующим матчам восстановится", - отметил Карпин.

"Данил Пруцев тоже не доехал, было повреждение икроножной мышцы. Лечи Садулаев в отпуске где-то ударился головой, получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать, поэтому оставили в Москве. Максим Осипенко получил повреждение еще в игре за "Динамо", - рассказал тренер.

5 июня российские футболисты сыграют в Волгограде против команды Буркина-Фасо, 9 июня - в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.