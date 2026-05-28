Кержаков назвал Семака гением

Экс-голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков пошутил на тему выигранного по итогам минувшего сезона чемпионского титула, отметив, что сине-бело-голубые стали победителями Мир РПЛ без нападающих в команде.

«Мы привыкли говорить, что «Зенит»… Как говорят, что любой тренер может прийти в «Зенит» и стать чемпионом. Это далеко не так. Потому что тот ворох проблем, что есть в команде… Этим всем хаосом нужно управлять. И балансировать, и находить компромиссы. Богданович очень хорошо с этим справляется, в этом его сила. Игроки в «Зените» по российским меркам высокого уровня. У каждого свой гонор. Ну и плюс, как я говорил, мы стали чемпионами без нападающих, поэтому Богданович — гений (улыбается)», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».