Ральф Рангник не займет тренерский пост в «Милане».

Ранее сообщалось, что кандидатура главного тренера сборной Австрии нравится Златану Ибрагимовичу. Советник владельцев «Милана» уже провел встречу со специалистом в Вене.

По данным Sky Sport Italia, миланский клуб действительно вернулся к кандидатуре Рангника после того, как в 2020 году проявил к нему большой интерес. Однако в ходе переговоров не обсуждалась тренерская работа, речь шла о должности в техническом отделе, которая еще не определена.

Отмечается, что немецкий специалист изложил свои условия для принятия предложения, включающие выбор главного тренера и спортивного директора «россонери».