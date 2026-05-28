Французский журналист высказался о взаимоотношениях между Сафоновым и Забарным

Французский журналист Пьер Менес высказался о взаимоотношениях между российским голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильёй Забарным. Ранее они не пожали друг другу руки перед двусторонкой команды на тренировке.

Российский вратарь и украинский центральный защитник отказались пожать друг другу руки и обменялись отведёнными взглядами, проходя мимо во время приветственной церемонии.

«Я не слышал ничего плохого о взаимоотношениях между Забарным и Сафоновым в раздевалке в «ПСЖ». Можно предположить, что они действительно избегают публичных проявлений эмоций, чтобы это не было использовано украинскими и российскими СМИ. Возможно, они очень хорошо ладят», — приводит слова Менеса Planete PSG.

30 мая «ПСЖ» предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Арсеналом».