Экс-капитан «Спартака» оценил вероятность возвращения Дзюбы в клуб

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в стан красно-белых.

По словам Титова, возвращение в "Спартак" было бы красивой историей для Дзюбы.

- Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. А так, конечно, была бы красивая история для Артёма — вернуться в родной клуб через 10 лет. Тут возникает ещё один вопрос: примут ли болельщики? Переход из "Спартака" в "Зенит" не прощается. Как и в обратном направлении. Моё мнение: надо уметь прощать, - приводит слова Титова "Чемпионат".

По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента, он выступал за клуб с осени 2024 года. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

Дзюба был игроком московского "Спартака" с 2006 по 2015 год, также он выступал за "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", столичный "Локомотив" и турецкий "Адана Демирспор". В августе текущего года россиянину исполнится 38 лет.