Комментатор Орлов высказался о чемпионстве "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионстве "Зенита".

© ФК "Зенит"

По словам Орлова, финансовый аспект не является решающим в чемпионской гонке в РПЛ.

- Всё зависит от тренера и его мастерства. Денег может быть много, но дело не в этом. Вот посмотрите на работу Талалаева в "Балтике". Ясно, что у него деньги не сопоставимы, но он занял шестое место. А на седьмом — московское "Динамо". А ведь у "Динамо" денег больше. Вот и всё! Даже у "Ахмата" денег больше, чем у "Балтики". У "Рубина" денег больше. Всё зависит от тренера. Так же и в "Зените", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, набрав 68 очков в 30 встречах, "Краснодар" завоевал серебряные медали с 66 баллами, бронзовым призером чемпионата России стал московский "Локомотив", в активе которого 53 очка по итогам 30 матчей. Напомним, что петербуржцы стали чемпионами страны в седьмой раз за последние восемь лет.

Обладателем Кубка России стал московский "Спартак" - в Суперфинале турнира красно-белые одержали победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (4:3 - пен.).