Титов рассказал, каким должен быть настоящий спартаковец

Спартаковцом до мозга костей является тот футболист, который прошел всю академию красно-белых и поиграл за основную команду. Такое мнение в интервью ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов.

"Во время СССР у нас не было особо вариантов, чтобы куда-то уехать. Главная задача - оказаться в основной команде "Спартака" и сборной. Мы не знали, что так получится, что страна развалится. Поэтому мысли об отъезде за границу никогда не допускались, - сказал Титов. - Тогда у нас академия называлась СДЮСШОР, в ней работали все великие ветераны: Игорь Нетто, Анатолий Ильин, Анатолий Исаев, Валентин Ивакин, Юрий Дарвин и так далее. Мы видели преемственность поколений, это всегда было на первом месте в "Спартаке". А какая там ситуация сегодня, честно говоря, для меня это непонятно. Практически нет ветеранов в наших академиях, могу назвать моих партнеров по "Спартаку" Сергея Родионова, Алексея Мелешина; больше, честно говоря, не могу вспомнить. Конечно, есть Ринат Дасаев, который преподает, но он еще ездит с ветеранами. Думаю, что для молодого поколения он легенда, для меня точно".

"Если говорить о том, каким должен быть спартаковский игрок, то сейчас уже этот момент размывается. Тот патриотизм, который был, его уже давно нет. Здесь баллом правят агенты, деньги, окружение и так далее. Раньше для нас тренер был родным отцом, с моим первым тренером Анатолием Королевым, которому уже за 80 лет, мы общаемся до сих пор. Ты понимаешь, что среди азов, которые он нам давал, были в первую очередь патриотизм, уважение к партнеру и окружающим, воспитание. Не говорю уже о том, что даже не обсуждались такие вещи, как пить и курить. Не знаю, как происходит сейчас, все-таки разные времена, все было совсем по-другому", - добавил он.

Титов объяснил, почему действующие футболисты Наиль Умяров и Руслан Литвинов не подходят под это определение.

"Умяров точно нет, потому что он воспитывался в "Чертаново". Литвинов - воронежский. Я же имею в виду под спартаковцем до мозга костей того, кто в клуб пришел в 7 лет, который прошел всю лесенку от и до. Я могу такими назвать Александра Ширко, Константина Головского, Владимира Джубанова, но и, конечно, Федора Черенкова, которого уже нет с нами. Сергей Родионов, по-моему, они даже одногодки. Геннадий Морозов и Борис Поздняков. И вот таких по пальцам можно пересчитать", - заключил Титов.

Титову 29 мая исполнится 50 лет. Он является воспитанником "Спартака", перешел в основную команду из академии красно-белых. Титов находился в "Спартаке" с 1983 по 2008 год. Вместе с красно-белыми шесть раз выиграл чемпионат России и дважды кубок страны.