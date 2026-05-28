Жирков ответил, в чем Головин сопоставим с Салахом

Жирков рассказал, в чем Головин сопоставим с Салахом
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков высказался об игре полузащитника сборной России Александра Головина.
По словам Жиркова, Головин по влиянию на игру команды сопоставим с Салахом.
Сегодня, 28 мая, национальная команда России проведет товарищеский матч с Египтом, встреча пройдет в Каире, стартовый свисток запланирован на 21:00 по московскому времени. Последняя очная встреча команда завершилась победой России со счетом 3:1.
Александр Головин в сезоне-2025/26 провел за "Монако" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.