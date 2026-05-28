В сборной Бразилии «царит напряжение» после обследования Неймара

Обследование подтвердило, что травма Неймара оказалась серьезнее, чем было заявлено изначально.

Напомним, 34-летний нападающий «Сантоса», вызванный в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026, повредил икроножную мышцу. Изначально сообщалось, что он пропустит 5-10 дней.

По данным Ge Globo, игрок покинул тренировочный центр сборной рано вечером в четверг для проведения обследования. Он отправился в клинику, где также присутствовали врачи и специалисты из национальной команды.

Утверждается, что руководитель медицинского отдела команды Родриго Ласмар выразил обеспокоенность повреждением Неймара, а в тренировочном центре в связи с этим царит атмосфера тревоги и напряжения.

Считается, что в коммуникации с «Сантосом» со сборной возникли проблемы, так как клуб направил документ, в котором, подтверждалось, что травма не помешает Неймару тренироваться с командой.

Однако повреждение в действительности оказалось не «простым отеком» и состояние футболиста потребует наблюдения. Участие игрока в товарищеском матче против Панамы 1 июня считается маловероятным.