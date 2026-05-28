Организаторов ЧМ по футболу вызвали в прокуратуру

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и его коллега из Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт объявили, что вызвали организаторов Чемпионата мира по футболу 2026 года для дачи объяснений по поводу непомерно высоких цен на билеты.

© Вечерняя Москва

Правоохранители заинтересовались внутренними документами Международной федерации футбола (ФИФА) о восьми матчах, которые пройдут на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Прокуратора отметила, что установленные организаторами цены «значительно превзошли стоимость билетов на любой предыдущий чемпионат мира».

При этом ЧМ-2026 стал первым крупным футбольным турниром, где применили систему динамического ценообразования на билеты, стоимость которых будет варьироваться от 100 до 6370 долларов. Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление высокой стоимостью билетов на матчи ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, передает ESPN.

ФИФА обновила правила футбола в преддверии чемпионата мира. Так, в обновленных нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле.