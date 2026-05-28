На «Крылья Советов» и «Торпедо» наложили трансферный бан

РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых игроков.

Соответствующее решение было принято на заседании палаты по разрешению споров, состоявшемся 27 мая.

Напомним, Иван Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. С 2025 года форвард выступает за «Динамо».