$70.982.72

РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых игроков. У самарцев долг перед «Зенитом» за трансфер Сергеева

Sports.ruиещё 3

РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых игроков.

На «Крылья Советов» и «Торпедо» наложили трансферный бан
© РИА Новости

Соответствующее решение было принято на заседании палаты по разрешению споров, состоявшемся 27 мая.

«Удовлетворить заявление ФК «Зенит» в отношении ПФК «Крылья Советов» о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за переход футболиста Ивана Сергеева в полном объеме. Обязать ПФК «Крылья Советов» выплатить ФК «Зенит» задолженность по выплате трансферной компенсации за переход футболиста. Обязать ПФК «Крылья Советов» выплатить ФК «Зенит» пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста. Применить к ПФК «Крылья Советов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Удовлетворить заявление ФК «Зенит» в отношении ФК «Торпедо Москва» о взыскании задолженности по выплате пени за просрочку предоставления документов по трансферному договору в полном объеме. Обязать ФК «Торпедо Москва» выплатить ФК «Зенит» пени за просрочку предоставления документов по трансферному договору. Применить к ФК «Торпедо Москва» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объеме», – говорится в тексте решения.

Напомним, Иван Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. С 2025 года форвард выступает за «Динамо».

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости