Игрок «Балтики» прокомментировал трансфер защитника в «Зенит»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров отреагировал на переход защитника Кевина Андраде в «Зенит». Он перебрался в петербургский клуб из стана калининградцев по окончании сезона-2025/2026.

«Андраде — топ-защитник, это потеря для «Балтики» однозначно. Но у нас всё равно есть хороший подбор футболистов, способный его заменить. Кевин этот шанс заслужил. Уверен, он себя проявит на ещё более высоком уровне», — приводит слова Петрова «Советский спорт».

«Зенит» объявил о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031. В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андраде составляет € 3 млн.