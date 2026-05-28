Объявлено, сколько болельщиков поддержат сборную России в матче с Египтом

В пресс-службе РФС рассказали, сколько болельщиков поддержат сборную России в товарищеской игре против Египта.

© Сборная России по футболу

"РФС распространил всю выделенную хозяевами квоту. 2000 болельщиков наших будет сегодня на матче. Часть из них — наши соотечественники, которые строят АЭС "Эль-Дабаа", - сказал представитель пресс-службы РФС.

Товарищеская встреча между сборными России и Египта состоится сегодня, 28 мая. Матч пройдет на стадионе "Каир Интернейшнл" в Каире, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Ранее представитель египетской федерации сообщил, что игра вызвала большой ажиотаж в стране, и планируется, что поединок посетит более 50 тысяч зрителей.