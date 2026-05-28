Рамос изменил условия сделки по покупке клуба "Севилья"

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского "Реала" Серхио Рамос изменил условия сделки по покупке футбольного клуба "Севилья", снизив предполагаемую долю выкупа акций клуба с 80% до 30%. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Ранее ТАСС сообщал, что, по информации радиостанции Cadena Ser, Рамос согласовал покупку "Севильи" за €450 млн.

По данным источника, на встрече, состоявшейся 27 мая, Рамос и представители его стороны отозвали ранее одобренное предложение и представили новую схему сделки, которую действующие владельцы сочли неприемлемой. Окончательный ответ по предложению Рамоса ожидается до 31 мая, когда истекает срок действия письма о намерениях.

Рамосу 40 лет, он находится в статусе свободного агента. Защитник является выпускником академии "Севильи", играл за взрослую команду с 2004 по 2005 год и с 2023 по 2024 год. В составе мадридского "Реала" Рамос пять раз выиграл чемпионат и два раза - Кубок Испании, по четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, три раза завоевывал Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

"Севилья" заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 38 играх.