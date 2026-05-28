Спортдир «Спартака»: абсурдно, что Израиль не находится под санкциями

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказал мнение относительно возможного допуска российских клубов до международных соревнований.

© Соцсети

«Произошли изменения, но мы не знаем, будет ли это в следующем сезоне или в последующем. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, в то время как Россия находится», — цитирует Кахигао Marca.

Российские сборные всех возрастов и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В сезоне-2025/2026 московский «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и завоевал Кубок России по футболу.