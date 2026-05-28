$70.982.72

Геннадий Орлов назвал лучшего тренера в РПЛ на данный момент

Чемпионат.com

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал лучшего тренера в Мир Российской Премьер-Лиги на данный момент. Он выделил наставника «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербуржцев к чемпионскому титулу.

Комментатор Орлов назвал лучшего тренера в РПЛ
© Global Look Press

«Болельщики критикуют Семака? А кто лучший тренер России? Да тот, кто выиграл чемпионат! Ну чемпионат выиграл тренер!» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости