Букмекеры оценили шансы России обыграть Египет

Сборные России и Египта проведут товарищеский матч в четверг, 28 мая. Встреча состоится в Каире на Международном стадионе и начнётся в 21:00 по московскому времени.

По оценкам букмекеров, фаворитом предстоящей игры считается египетская команда — коэффициент на её победу составляет 2,37. Успех сборной России оценивается коэффициентом 3,00, а ничейный результат — 3,22.

Предстоящий матч станет второй очной встречей в истории национальных команд. Впервые Россия и Египет сыграли между собой на чемпионате мира 2018 года в Санкт-Петербурге, тогда российская сборная одержала победу со счётом 3:1.