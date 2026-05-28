"Торпедо" объявило об уходе спортивного директора

Ари покинул пост спортивного директора московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

В декабре 2024 года Ари был назначен спортивным директором "Торпедо". В августе он покинул занимаемую должность, однако в октябре стало известно о его возвращении в клуб.

Ари 40 лет. В России он выступал за "Краснодар", московские "Спартак" и "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России (сезон-2017/18) и победителем кубка страны (2016/17). В общей сложности за российские клубы Ари провел 305 матчей в различных турнирах, в которых отметился 90 забитыми мячами и отдал 57 голевых передач. Летом 2018 года футболист получил российское гражданство. В составе сборной России Ари принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) "Торпедо" заняло девятое место в турнирной таблице.