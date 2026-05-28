Исполнитель роли Теда Лассо обратился к Гвардиоле

Актер Джейсон Судейкис, который сыграл Теда Лассо в одноимённом спортивном сериале, обратился к экс-главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле.

«Ты — моя тренерская муза, мой тренерский враг и, конечно же, икона моды. С нетерпением жду, что у тебя будет дальше. И просто знай, что мы могли бы, ну, ты знаешь… Нам бы пригодился ещё один ассистент в «Ричмонде», — сказал Судейкис.

22 мая стало известно, что Пеп Гвардиола покидает «Манчестер Сити» после 10 лет работы в клубе: испанский специалист возглавлял команду с июля 2016 года. Вместе с ним из команды ушёл весь его тренерский штаб.

По итогам сезона клуб набрал 78 очков и занял второе место в Английской Премьер-лиге. Чемпионом стал «Арсенал».