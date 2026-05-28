Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с

Rusfootball.info назвал лучшего игрока чемпионата России.

Александр Мостовой заявил, что Джон Кордоба является украшением РПЛ.

"Кордоба - лучший игрок РПЛ, причем с большим отрывом. Такие игроки действительно делают разницу на поле. Без него "Краснодару" было бы очень тяжело. Он не только забивает голы, но и здорово удерживает мячи, давая фланговым игрокам пространство. Кордоба украшение РПЛ, и без него "быки" были бы другой командой", - сказал Мостовой.

Колумбиец выступает за "Краснодар" с 2021 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 41 матч, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость 33-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.