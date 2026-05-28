Роналду и Мбаппе снялись в новом ролике Lego

Lego выпустил новую рекламу, посвященную наборам с футболистами к ЧМ-2026.

В ней приняли участие форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

В ролике футболисты собирают конструкторы друг друга, но ради шутки меняют в них фигурки на свои.