Комментатор Орлов отреагировал на жалобу Мусаева на состав «Краснодара»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о короткой обойме «быков».

«Мусаев сказал по окончании чемпионата и Кубка: «Нам не хватило игроков». Опа! У вас заявочный список на 25 человек. Значит, на дистанции всё должно быть разложено в бюджете, надо было думать об этом. Непонятно, по какой причине, но в «Краснодаре» недопонимали это», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).