Кандидат в президенты «Реала» ответил на обвинения со стороны Переса

Штаб Рикельме ответил на обвинения Переса: «Он говорит про период Кальдерона, когда Энрике было 15 лет. Сосьос «Реала» заслуживают знать о сомнительных сделках свиты президента. Мы приглашаем Флорентино на публичные дебаты»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме ответил на обвинения со стороны Флорентино Переса.
Ранее действующий президент «Мадрида» высказался о «теневой кампании» против клуба:
«Теперь, когда появился кандидат, мы знаем, кто за этим стоит. Те, кто был во времена Рамона Кальдерона, президента, которому пришлось уйти после самого позорного провала клуба».
Кроме того, Перес заявил про бизнесмена:
«Неужели они думаю, что у него есть экономическая состоятельность, чтобы возглавить «Мадрид»?
Штаб Рикельме выпустил заявление в связи с этим высказыванием.
«Реал Мадрид» заслуживает гораздо большего, чем шум, ложь, корыстные слухи и клеветнические кампании среди мадридистов, разделяющих любовь к клубу, которых ни в коем случае нельзя использовать для ограничения демократии в «Реале». В последние часы мы, к сожалению, стали свидетелями того, как господин Флорентино Перес и его ближайшее окружение предпочли личные нападки и напряженность вместо того, чтобы способствовать спокойной, элегантной дискуссии, подобающей величайшей спортивной организации в мире. Господин Флорентино Перес распространил информацию, которая является полностью и категорически ложной, опираясь на публикации, за которые само СМИ принесло извинения кандидату и которые уже были исправлены, поскольку содержали ложную и предвзятую информацию. В очередной раз, и уже в третий раз за публичные выступления, поведение и позиция Флорентино Переса неприемлемы, поскольку он ставит под сомнение честность и легитимность нашей кандидатуры, несмотря на то, что она была признана действительной Избирательной комиссией в соответствии с Уставом клуба и Избирательным регламентом. Поэтому мы хотим проинформировать сосьос: выдвижение возглавляет Энрике Рикельме, его кандидатура напрямую поддерживается его личными средствами и подтверждена Избирательной комиссией. Любые инсинуации относительно лиц, имеющих связи, должны быть опровергнуты самим Флорентино Пересом, после 20 лет пребывания у власти, включая подробное объяснение участия его семьи и друзей в управлении клубом и посреднических структурах. В период, который Флорентино Перес упоминает в отношении Рамона Кальдерона, Энрике Рикельме было 15 лет. Единственным членом нашей команды, принявшим участие в той эпохе, является господин Антонио Медина, но господин Перес умолчал о том, что до прошлой недели он также был членом совета директоров Фонда «Реал Мадрид» и ушел в отставку, чтобы присоединиться к нашей команде. Аналогично, в нашу команду входит Хуан Мендоса, сын президента Рамона Мендосы, который был членом совета директоров при господине Кальдероне и ушел в отставку через три месяца из-за разногласий с бывшим президентом. Утверждение о том, что оспаривание решений нынешнего президента – это «нападение на «Реал Мадрид»», является ложным: это демократическая и установленная законом процедура, которая укрепляет институт и возвращает голос сосьос, его истинным владельцам. Недопустимо замалчивать или высмеивать сомнения сосьос относительно деловых операций клуба и связей некоторых членов президентской свиты, таких как господин Анас Лагари, чье влияние на стратегические операции и сомнительные финансовые сделки, связанные с «Реалом» и рычагами власти в «Барселоне», заслуживают полной прозрачности и четких объяснений членам клуба. Поэтому мы официально еще раз приглашаем господина Переса на публичные, открытые и транслируемые по телевидению дебаты, в которых оба кандидата смогут ответить на вопросы и открыто обменяться идеями о модели клуба, его проектах и неясностях, окружающих действия некоторых членов его команды и их связи с деловыми операциями «Реала», – говорится в заявлении.
