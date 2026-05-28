Кержаков отметил негативный момент минувшего сезона РПЛ

Михаил Кержаков назвал негативный момент минувшего сезона РПЛ
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о судействе в завершившемся сезоне, вспомнив момент с назначением пенальти в пользу сине-бело-голубых в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0).
– К сожалению, в негативном ключе в этом сезоне отмечу судейство. Я всегда лояльно относился к судьям и не хотел бы сейчас сильно негативить…
– Разве оно с прошлого года изменилось? Можете расширить, почему именно в этом сезоне для вас это особенно?
– Мне кажется, больше ошибок, больше непоследовательных действий, решений. Визуально увеличилось.
– Что конкретно задело? Что первое приходит в голову?
– Пенальти в матче с махачкалинским «Динамо». Очень хорошо отношусь к Павлу Кукуяну. Этот матч я смотрел по телевизору, когда он пошёл к экрану, подумал: «Пожалуйста, только не ставь, я тебя прошу», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».