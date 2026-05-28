Игрок сборной Саудовской Аравии получит новый паспорт после кражи

Защитник сборной Саудовской Аравии по футболу Сауд Абдулхамид, у которого ранее был украден паспорт, получит новый документ и сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети X.

Ранее ТАСС сообщал, что машину Абдулхамида обокрали в Амстердаме, куда он с семьей приехал на свадебную церемонию.

"Выражаю благодарность и признательность посольству Саудовской Аравии в Нидерландах, Саудовской федерации футбола и всем ее сотрудникам за проявленное внимание и сопровождение с самого первого момента", - написал игрок.

Абдулхамиду 26 лет, сезон-2025/26 он провел в аренде во французском "Лансе". Права на игрока принадлежат итальянской "Роме".

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд. Сборной Саудовской Аравии предстоит выступить в группе H. Ее соперниками по квартету станут команды Испании, Кабо-Верде и Уругвая.