Экс-игрок "Краснодара" ответил, готов ли Сперцян к трансферу в Европу

Бывший игрок "Краснодара" Ари высказался об Эдуарде Сперцяне.

Ари заявил, что уровень футболиста "быков" соответствует европейским клубам.

"Если у него есть хорошее предложение из Европы, нужно ехать, почему нет? Он игрок, который хочет и может играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы. По своему уровню Сперцян уже точно готов к трансферу в Европу", - сказал Ари Legalbet.

Эдуард Сперцян выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.