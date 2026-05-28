Экс-тренер "Акрона" рассказал, как Дзюба отреагировал на его увольнение

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о том, как нападающий тольяттинской команды Артем Дзюба отнесся к его увольнению.

После матча 30‑го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» «Акрон» объявил о прекращении сотрудничества с Тедеевым. По итогам стыковых игр с «Ротором» тольяттинская команда сохранила прописку в Российской премьер‑лиги, после чего клуб сообщил о прекращении сотрудничества с Дзюбой.

— Как к вашему увольнению отнесся Дзюба?

— С непониманием. И прямо высказал мнение — чтобы я сохранил должность. Но я обнял Артема и сказал, что об этом даже речи быть не может: «Решение уже объявлено. Нужно уважать себя. А тебе не нужен старший друг, который себя не уважает». Безмерно Артему благодарен. И хотел бы отдельно отдать ему должное.

— За что?

— Артем с травмой прилетел после реабилитации из Москвы, чтобы попробовать сыграть с «Крыльями Советов». А потом пришлось выходить с «Ротором». Великий поступок профессионала. Мало кто способен на такое действие. Дзюба — человек‑легенда, у которого есть все в этой жизни. Артем больше всех сделал для того, чтобы »Акрон» третий сезон подряд играл в РПЛ, — сказал Тедеев Sport24.

В субботу «Акрон» дома в ответном стыковом матче уступил «Ротору», но остался в Российской премьер‑лиге по сумме двух встреч (0:1, 2:0).

