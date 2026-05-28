Модричу могут предложить работу в «Реале»

Лука Модрич может занять какую-либо должность в «Реале».

41-летний полузащитник «Милана» допускает возможность объявить о завершении игровой карьеры после участия в чемпионате мира со сборной Хорватии. По данным AS, Лука полагает, что окончательное прощание более вероятно, чем затягивание процесса, так как ему больше нечего доказывать в своей карьере.

В момент прощания Модрича с «Реалом» в конце прошлого сезона президент Флорентино Перес пообещал хорвату, что двери мадридцев останутся для него открытыми, и он сможет вернуться в клуб в любом качестве, которое выберет после завершения карьеры.

Отмечается, что Луку всегда привлекал футбол во всех его аспектах, и он был бы не против присоединиться к спортивной структуре клуба. Модрич, пользующийся большим уважением, в том числе со стороны болельщиков «сливочных», может быть спортивным директором, советником или кем-либо еще.