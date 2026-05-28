Тренер «Кристал Пэлас» ответил на вопрос о будущем

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер ответил на вопрос о будущем после финала Лиги конференций. Ранее стало известно, что австрийский специалист покинет клуб летом. Вчера, 27 мая, «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций со счётом 1:0.

«Что дальше? Все знают, что до сегодняшнего дня я думал только об этой игре. Точно знаю, что сегодня вечером выпью несколько кружек пива с игроками, а завтра мы полетим обратно в Лондон! Думать о послезавтра не хочу!» — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

С клубом Гласнер выиграл Кубок Англии (сезона-2024/2025), Суперкубок страны (2025) и Лигу конференций (сезона-2025/2026).