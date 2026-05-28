Ловчев высказался о текущем составе "Спартака"

Ловчев ответил, что надо сделать "Спартаку" для борьбы за чемпионство

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о текущем составе клуба.

Евгений Ловчев заявил, что красно-белым необходимо укреплять линию обороны.

"Спартаку" для борьбы за чемпионство надо укреплять оборону, потому что игроки, по большому счету, делают столько много ошибок. А атака у команды приличная, как и те, кто занимается подносом снарядов", - сказал Ловчев "РИА Новости".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 30 матчах.

24 мая красно-белые выиграли Кубок России, одержав победу над "Краснодаром" по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).

