Ловчев высказался о текущем составе "Спартака"

Ловчев ответил, что надо сделать "Спартаку" для борьбы за чемпионство
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о текущем составе клуба.
Евгений Ловчев заявил, что красно-белым необходимо укреплять линию обороны.
"Спартаку" для борьбы за чемпионство надо укреплять оборону, потому что игроки, по большому счету, делают столько много ошибок. А атака у команды приличная, как и те, кто занимается подносом снарядов", - сказал Ловчев "РИА Новости".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 30 матчах.
24 мая красно-белые выиграли Кубок России, одержав победу над "Краснодаром" по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).