Ловчев предрек сборной России тяжелый матч

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил «Матч ТВ», что сборной России будет тяжело в матче с командой Египта.

Встреча сборных России и Египта пройдет в четверг в Каире. Далее состоятся BetBoom матчи со сборной Буркина‑Фасо 5 июня в Волгограде и с командой Тринидада и Тобаго — 9 июня в Калининграде.

— Тяжеловато, однозначно, будет. Мы играем на чужом поле. Сборная наша не такая выдающаяся сейчас. Более того, играют в основном с командами не первой десятки. Поэтому будет сложновато, вопросов нет. А как закончится, не знаю. Я даже не особо посмотрел, какой состав поехал. Думаю, все равно все те же, которых проверяли. Мне кажется, уже проверки должны закончиться, надо уже определить какой‑то основной состав и играть им. Египет — это, конечно, не Бразилия, Германия или Франция, но все равно достойный соперник. Можно назвать только Салаха, который признается лучшим игроком во многих турнирах. Поэтому трудно будет, тем более на чужом поле, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча Египет — Россия смотрите в четверг с 20:30 (мск) на телеканале «Матч ТВ»