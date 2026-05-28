Объявлено, когда и где раздадут "Золотые мячи"

Стало известно, когда состоится торжественное вручение премии.

© УЕФА

70-я юбилейная церемония вручения награды лучшему футболисту мира за сезон 2025/26 по версии France Football пройдет 26 октября в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Впервые событие состоится в Лондоне. Этот выбор символизирует признание заслуг Стэнли Мэтьюза, который в 1956 году стал первым обладателем "Золотого мяча".

Напомним, действующим победителем является крайний нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле.