Рапопорт высказался о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.

«В нашей жизни всё бывает. Я тоже не думал, что Дивеев может перейти в «Зенит», даже не предполагал. Но бывает всё. Однако стоит обратить внимание, что ни Тюкавин, ни клубы про это не говорят. Возможно, тему подогревают агенты. Пока сам не услышу какую-то информацию от «Зенита», для меня это останутся только слухи. Конечно, Тюкавин – игрок хорошего уровня. Без сомнений, он бы играл в «Зените». С другой стороны, если говорить про финансы – «Динамо» не самый бедный клуб. Зачем ВТБ продавать своего ведущего игрока, чтобы на этом заработать? Да, «Зенит» может предложить больше самому Тюкавину, но, думаю, и «Динамо» в случае чего может поднять зарплату», — сказал Рапопорт корреспонденту Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач в составе «Динамо».