Игрок "Оренбурга" привлек внимание европейских клубов

Фатих Ялчин, агент вингера "Оренбурга" Эмирджана Гюрлюка прокомментировал будущее игрока в клубе.

"Он не останется в "Оренбурге". К нему есть интерес со стороны европейских клубов", - передает слова агента "СЭ".

Эмирджан Гюрлюк присоединился к "Оренбургу" летом 2023 года. Действующий контракт 22-летнего вингера с клубом истекает этим летом.

Всего за российскую команду турецкий футболист провел 80 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.