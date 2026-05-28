«Спартаку» интересен защитник «Алавеса»

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Виктору Параде. «Сельта» и «Олимпиакос» также следят за 24-летним футболистом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Алавес» намерен продать Параду гораздо дороже € 2 млн, в которые испанского защитника оценивает портал Transfermarkt. Подчёркивается, клуб проанализирует ситуацию, когда получит итоговое предложение от заинтересованных команд.

Парада способен играть на позиции центрального и левого защитника. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.