Выяснилось, сколько «Зенит» готов отдать за 18-летнего нападающего «Фламенго»

«Зенит» интересуется 18-летним нападающим «Фламенго» Райаном Роберто.

Как сообщает RTI Esporte, петербургский клуб готов сделать предложение в размере около 12 млн евро, которое включает 8 млн евро фиксированной суммы и 4 млн в виде бонусов за выполнение определенных условий.

Во «Фламенго» считают, что еще есть возможность увеличить сумму сделки. Бразильский клуб ранее отклонил предложения «Шахтера» на 8 млн евро и «Лилля» на 10 млн евро за вингера. «Фламенго» считает сумму в 15 млн евро стартовой для начала переговоров.

Отмечается, что представители игрока пытаются убедить клуб согласиться на трансфер. Контракт нападающего действует до марта 2027 года, при этом переговоры о продлении приостановлены. Клуб и окружение бразильца пока не могут договориться по зарплате, сроку нового соглашения и сумме отступных.

По этой причине сейчас Роберто отстранен от команды U20 и больше не участвует в тренировках вместе с основной командой под руководством Леонарду Жардима.

Отметим, что Райан провел 16 матчей за молодежную команду «Фламенго», забил 6 голов и сделал 1 ассист. В 2 играх за основу он не отметился результативными действиями.