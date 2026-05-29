Выяснилось, сколько «Зенит» готов отдать за 18-летнего нападающего «Фламенго»

«Зенит» готов за 8+4 млн евро купить 18-летнего форварда «Фламенго» Райана Роберто. Бразильцы хотят минимум 15 млн евро (RTI Esporte)
«Зенит» интересуется 18-летним нападающим «Фламенго» Райаном Роберто.
Как сообщает RTI Esporte, петербургский клуб готов сделать предложение в размере около 12 млн евро, которое включает 8 млн евро фиксированной суммы и 4 млн в виде бонусов за выполнение определенных условий.
Во «Фламенго» считают, что еще есть возможность увеличить сумму сделки. Бразильский клуб ранее отклонил предложения «Шахтера» на 8 млн евро и «Лилля» на 10 млн евро за вингера. «Фламенго» считает сумму в 15 млн евро стартовой для начала переговоров.
Отмечается, что представители игрока пытаются убедить клуб согласиться на трансфер. Контракт нападающего действует до марта 2027 года, при этом переговоры о продлении приостановлены. Клуб и окружение бразильца пока не могут договориться по зарплате, сроку нового соглашения и сумме отступных.
По этой причине сейчас Роберто отстранен от команды U20 и больше не участвует в тренировках вместе с основной командой под руководством Леонарду Жардима.
Отметим, что Райан провел 16 матчей за молодежную команду «Фламенго», забил 6 голов и сделал 1 ассист. В 2 играх за основу он не отметился результативными действиями.
