38-летний Месси — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026

38-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси включён в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Заявка сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хуан Муссо («Атлетико» Мадрид), Херонимо Рульи («Марсель»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико» Мадрид), Гонсало Монтьель («Ривер Плейт»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Факундо Медина («Ланс»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Тьяго Альмада («Атлетико» Мадрид), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Николас Пас («Комо»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Валентин Барко («Страсбург»).

Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас»), Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид).