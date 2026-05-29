«Тоттенхэм» покупает защитника «Борнмута» Сенеси

Лондонский «Тоттенхэм» достиг соглашения с 29-летним защитником «Борнмута» Маркосом Сенеси, информирует BBC.

Как сообщает источник, условия соглашения с игроком практически согласованы и остались последние формальности. Ранее журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Х также сообщил, что Сенеси перейдёт в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб выиграл борьбу за игрока у «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые также ранее проявляли интерес к Сенеси.

Сенеси начал свою карьеру в «Фейеноорде», откуда в 2022 году перешёл в «Борнмут» за € 15 млн. За время выступления за клуб аргентинец сыграл 128 матчей, в которых забил шесть голов и оформил 10 результативных передач.

На данный момент рыночная стоимость Сенеси, согласно данным Transfermarkt, составляет € 22 млн.