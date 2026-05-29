Экс-игрок "Зенита" предрек последствия ухода Нино

«Сложно судить, стал бы «Зенит» чемпионом без Дивеева, а вот возможный уход Нино будет потерей», - Деменко
Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможные последствия после ухода из состава «сине-бело-голубых» Нино.
- Нино может покинуть «Зенит», он и сам этого не скрывает.
- С учётом того, что они сыгрались с Дивеевым, это будет потеря для команды, если Нино уйдёт. Они много говорили, что хорошо друг друга чувствуют, когда взаимодействуют на поле. Но всё равно когда-то футболисты уходят, тем более легионеры. Естественно, «Зенит» учитывает этот фактор и ищет потенциальную замену Нино.
- Без Дивеева «сине-бело-голубые» стали бы чемпионами?
- Так сложно судить. Но однозначно, что это приобретение - удачное для «Зенита». Я и тогда отмечал, что Дивеев на протяжении многих лет не допускал в ЦСКА серьёзных ошибок. При этом забивал немало мячей, хотя он защитник. И за «Зенит», как мы видим, Дивеев забил в ворота ЦСКА, где победа очень была нужна питерцам.
