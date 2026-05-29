Кордоба: "Краснодар" должен быть рад второму месту

Футболисты "Краснодара" должны быть счастливы серебряным медалям, завоеванным в прошедшем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал колумбийский нападающий клуба Джон Кордоба.

Ранее ТАСС сообщал, что "Краснодар" не смог защитить чемпионский титул в РПЛ, уступив первую строчку петербургскому "Зениту" с отставанием в два очка. Черно-зеленые лидировали в турнирной таблице чемпионата после 28 туров, но из-за поражения от московского "Динамо" (1:2) в предпоследнем, 29-м туре первенства упустили золотые медали. Также команда проиграла московскому "Спартаку" в серии пенальти в суперфинале Фонбет - Кубка России.

"Мы должны быть счастливы, потому что мы проделали качественную работу на протяжении всего чемпионата, - сказал Кордоба. - Что бы ни говорили вокруг, мы смотрим только на те вещи, которые происходят внутри нашей команды. Поэтому, повторюсь: мы должны быть рады. Несколько лет подряд боремся за титул, становимся лучше".

Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 забитыми мячами. Футболисты клубов РПЛ в опросе "Спорт-Экспресса" признали колумбийского форварда лучшим игроком завершившегося сезона.