Кафанов войдет в тренерский штаб ЦСКА

В тренерский штаб московского ЦСКА войдёт тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Об этом сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Кафанов пополнит тренерский штаб Дмитрия Игдисамова. Также в команду помощников нового тренера армейцев придёт известный российский экс-футболист Роман Адамов.

Напомним, последним местом работы Кафанова на клубном уровне был «Ростов». Специалист работал в ростовской команде с 2014 по 2025 год. Он занимал должности тренера вратарей и ассистента главного тренера. Сейчас Кафанов работает только тренером вратарей сборной России.