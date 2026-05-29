Титов высказался о перспективах "Спартака" в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

– Чего еще не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство? Или все уже есть?

– Состав есть, но усиление в каждую линию нужно однозначно. Самое главное для футболистов – поверить в себя. Девять лет «Спартак» не может выиграть чемпионат, поэтому победа в Кубке была очень кстати.

Она показала: ребята способны обыграть любую команду, пусть даже по пенальти. После таких матчей приходит вкус больших побед.

Команда увидела, что за «Спартак» болеют миллионы. Будь «Лужники» вдвое-втрое больше, на стадион и 200 тысяч пришло бы.

Я сам был в этой шкуре и знаю, как «Спартак» любят болельщики. Осталось ребятам поверить в себя. А дальше мастерство тренерского штаба будет решать. Мы видим, что он у нас прекрасный, – сказал Титов.